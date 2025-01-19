ФСИН: суды стали чаще применять меру пресечения мягче домашнего ареста

Российские суды стали чаще применять меру пресечения в виде запрета определенных действий, которая является более мягкой, чем домашний арест. По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), по итогам января—ноября 2024 года численность лиц, в отношении которых применялся домашний арест, сократилась на 4,5% относительно аналогичного периода 2023-го.

Согласно статистике ведомства, которую приводит ТАСС, за девять месяцев прошлого года меру пресечения в виде запрета определенных действий избрали в отношении 15 тыс. человек против 13 тыс. в 2023-м (+15,5%). При этом под домашний арест за указанный срок были отправлены 20 тыс. человек, что на 4,5% меньше, чем в 2023 году, когда такую меру избрали для 21 тыс. человек.

В лидерах по избранию запрета определенных действий такие регионы, как Москва (количество вынесенных решений выросло на 14%), Московская область (+16%), Санкт-Петербург (+19%) Краснодарский край (+37%) и Свердловская область (+7%). В этих же регионах, по данным ФСИН, снизилась и доля домашних арестов.