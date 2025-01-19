Кислотно-минеральная

Как стало известно «Ъ», к армянскому ЗАО «Джермук Групп», выпускающему популярную в России минеральную воду «Джермук», его представителям и распространителю в РФ подан иск на 1,5 млрд руб. В феврале прошлого года предприниматель из Владикавказа Олег Гусов, выпив этой минералки, скончался от ожогов — в стеклянной бутылке оказалась уксусная кислота, которую используют для мытья посуды. Версия о причастности к смерти потерпевшего производителя воды стала главной не только для его родственников, но и для следствия. Последнее в итоге столкнулось с нежеланием армянской стороны сотрудничать по этому делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погибший от отравления минералкой бизнесмен Олег Гусов

Фото: из семейного архива Гусовых Погибший от отравления минералкой бизнесмен Олег Гусов

Фото: из семейного архива Гусовых

Иск «О взыскании вреда» от имени вдовы и двух дочерей Олега Гусова подан в Советский райсуд Владикавказа. Ответчиками по нему выступают ЗАО «Джермук Групп» (Ереван), которое выпускает минеральную воду «Джермук» и родниковую «Бюрег», его представитель в России — ООО «Минеральная вода "Джермук"» и пара ИП, через которые прошел смертельно опасный товар.

По данным заявителей, утром 11 февраля 2024 года Олег Гусов приобрел в ларьке владикавказского рынка «Фарн» упаковку, в которой было 12 стеклянных бутылок минералки.

Через час с небольшим у себя дома, открыв одну из них, мужчина сделал глоток, после чего почувствовал себя плохо.

В Республиканской клинической больнице, куда господина Гусова доставила скорая, ему поставили диагноз «отравление неясной этиологии». На следующий день пострадавшего санитарной авиацией отправили в Москву и поместили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где диагностировали уже «отравление разъедающей жидкостью (уксусная кислота). Экзотоксический шок». Несмотря на все усилия врачей, 13 февраля господин Гусов умер. Согласно заключению экспертов, его смерть наступила от «экзотоксического шока, обусловленного химической травмой — отравлением едким гемолитическим ядом (уксусной кислотой)». Химическая травма вызвала ожог слизистой полости рта, глотки, пищевода, желудка и проч.

Олега Гусова, который был крупным предпринимателем, занимался строительным бизнесом и благотворительностью, в последний путь проводили более 5 тыс. человек.

Следует отметить, что в обстоятельствах гибели Олега Гусова разбирались не только врачи и эксперты, но и сотрудники регионального управления СКР, возбудившие уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи установили, что непосредственным свидетелем смертельного отравления отца стала его дочь Дзерасса. Она рассказала, что отец, собираясь с друзьями в Нальчик, во дворе дома достал из багажника машины упаковку воды, которую вскрыл на ее глазах. Из упаковки он вытащил две бутылки и отправился с ними к товарищам. Одну открыл и буквально на ходу сделал глоток.

«В этот момент у него из рук выпала и от удара о землю разбилась бутылка. Отец резко побежал в дом и упал на ковер, расположенный справа на входе. Я увидела, что ему стало плохо, и стала звать на помощь сестру, кричать ей, чтобы она вызвала скорую помощь и родственников»,— рассказала свидетель. Друзьям, прибежавшим с улицы, господин Гусов, который говорил хрипло и с большим трудом, сообщил, что хотел попить, но в бутылке оказалась не вода.

По словам свидетелей, изо рта пострадавшего шел сильный запах уксуса. Врачам в больнице и приехавшим полицейским глава семьи рассказал, что отравился, выпив минеральной воды, которую купил на рынке.

Дочь потерпевшего сообщила также, что ее отцу очень нравилась вода «Джермук», и он всегда покупал ее либо в одной палатке на рынке, либо в магазине «Метро». Запах уксуса в доме и во дворе, где разбилась бутылка, стоял еще две недели, отмечала она.

Похожие показания дали еще с десяток человек — друзей и родственников пострадавшего, собравшихся у него дома или приехавших в приемное отделение больницы, врачи и полицейские. По заключению экспертов, «в смыве с образцов (осколков) бутылки и марлевых тампонов, изъятых в ходе выемки… обнаружена уксусная кислота».

Следствие также установило, что изготовителем минеральной воды является ЗАО «Джермук Групп». Официальным импортером продукции под товарным знаком «Джермук» выступает ООО «Минеральная вода "Джермук"». Реализовывалась же вода в Осетии через пару ИП. Водитель на автомобиле Scаnia с прицепом доставил упаковки с минералкой из Армении через Грузию во Владикавказ в январе прошлого года. Согласно его показаниям, все паллеты с водой были упакованы, «нареканий к целостности упаковки не имелось». По пути следования груз неоднократно проходил таможенный контроль, при этом пломбы только осматривали, но не вскрывали.

Индивидуальному предпринимателю во Владикавказ он привез 26 880 бутылок минеральной воды «Джермук» объемом 0,5 литра. По его словам, все упаковки с водой были целы. Часть продукции отправили на рынок «Викалина», там и были приобретены пять упаковок по 12 бутылок, которыми торговали в одной из точек рынка «Фарн». Ее продавцы, хорошо знавшие господина Гусова, рассказали, что тот всегда брал «Джермук» упаковками, одну из них он и приобрел 11 февраля.

Расследование обстоятельств гибели Олега Гусова не закончено. Следствие направило в Армению ряд запросов, но ответы на них так и не получило. Отметим, что, по данным надзорных органов, проблемы в сотрудничестве возникают и по другим делам, связанным с Арменией.

В свою очередь, представители потерпевших, изучив технологии, которые применяются на производствах по розливу минералки, полагают, что уксусная кислота могла оказаться в бутылке в результате нарушения технологического процесса.

Кислота же используется при мытье стеклянной тары, которая возвращается из оборота.

Моральный и материальный вред члены семьи Олега Гусова оценили в 1,5 млрд руб., включив в счет оплату санавиации в размере 5 млн руб. В заявлении, в частности, говорится, что для второй дочери, Альбины, отец буквально являлся всем смыслом жизни. Именно он стал донором для операции по пересадке ей почки.

Отметим, что потерпевшая сторона настаивает не только на взыскании средств с ЗАО и его представителей в России, но и требует, чтобы продажа минералки была приостановлена, до тех пор пока официально не будет установлено, как в бутылке вместо нее оказалась уксусная кислота.

В ЗАО «Джермук Групп» на письменный запрос «Ъ» не ответили.

Николай Сергеев