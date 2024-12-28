Десять идей об искусственном интеллекте в 2025 году
Почему умение работать с нейросетью становится базовым навыком для всех
Топ-10 трендов подготовили профессор РЭШ, академический директор программы «Экономика и анализ данных» Дарья Дзябура и Людмила Евстратова, руководитель направления образовательных инноваций департамента дипломных программ бизнес-школы «Сколково».
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
1. ИИ перестает быть инновацией и становится нормой.
С 2025 года искусственный интеллект перестанет восприниматься как инновация и станет таким же базовым инструментом, как интернет или офисное программное обеспечение. Не пользоваться ИИ в работе и жизни станет как писать многостраничный отчет от руки.
2. Искусственный интеллект не заменяет людей, а решает их задачи.
Неважно, чем занимается человек, искусственный интеллект помогает и в рутинных, и в креативных процессах на всех уровнях. ИИ-ассистенты помогают везде: от процесса составления меню для кейтеринга с учетом бюджета и требований до подбора цитат и генерации идей для встречи или выступления.
3. Искусственный интеллект повсюду и никуда не уйдет.
Важно принять, что искусственный интеллект — это не очередной временный шум, который пройдет. Сегодня те, кто начинают осваивать ИИ,— не пионеры, а догоняющие.
4. Искусственный интеллект обучается быстрее, чем люди.
Искусственный интеллект начинает играть все больше ролей и очень быстро обучается. Создать полноценный образовательный курс уровня лидирующих образовательных платформ или написать десять песен с именем любимой девушки сейчас можно за минуты.
5. Хорошо интегрированный ИИ незаметен человеку.
Искусственный интеллект станет еще более интуитивным и доступным, иллюстрируя тезис «лучшие технологии — это те, которые вы не замечаете». Если вы не видите технологий ИИ, это не значит, что их нет. Интеграция ИИ уже видна повсюду невооруженным взглядом: мобильный банк, госуслуги, электронная почта.
6. Приоритет тому сотруднику, который знаком с ИИ.
Искусственный интеллект не заменит людей, но их заменят другие люди, которые умеют использовать искусственный интеллект. Чем раньше человек начнет осваивать ИИ-инструменты, тем более уверенно он будет чувствовать себя на меняющемся рынке труда и в мире новых знаний.
7. Компании, обучающие сотрудников ИИ, уже получают преимущества.
Компании уже сейчас получают преимущества в виде экономии ресурсов, оптимизации процессов, увеличения продуктивности работы. После встреч протоколы приходят сразу, а не спустя много дней, пропадают прокрастинация и боязнь пустого листа. Это шанс и вызов всем сферам экономики.
8. Проникновение ИИ происходит как «снизу» — от пользователей, так и «сверху» — от компаний.
Процессы внедрения ИИ в бизнесе и жизни будут развиваться как «снизу» — от пользователей и сотрудников-энтузиастов, так и «сверху» — от руководителей и корпоративных инициатив. Поэтому, если в вашей компании руководители пока не увидели преимуществ ИИ, начните диалог об ИИ.
9. В 2025 году искусственный интеллект удивит человечество.
Искусственный интеллект будет шокировать новыми возможностями. Идеальная привычка нового 2025 года — как только появляется новая технология, думать, насколько я могу быть сильнее и продуктивнее с новыми решениями, знакомясь и экспериментируя, а не отторгая.
10. Начать знакомство с ИИ проще, чем кажется.
Сейчас лучшее время для знакомства с ИИ. Существует множество простых бесплатных инструментов: создавайте песни, практикуйте любой иностранный язык бесплатно, генерируйте изображения.
Найдите то, что полезно именно для вас, и начните использовать ИИ. Сейчас именно тот этап, когда люди не должны остаться необразованными и считающими происходящее технологическими чудесами.
И кстати, эти пункты написаны без ИИ.