Пермский отель Radisson проходит заключительный этап проверки на соответствие стандартам
Здание нового отеля Radisson на ул. Монастырской, 77, проходит заключительный этап проверки на соответствие стандартам известного оператора Radisson Hotel Group, рассказали «Ъ-Прикамье» в краевом Агентстве инвестиционного развития со ссылкой на девелопера объекта — ООО «Проспект Пермь». Эти стандарты включают определенные требования оператора к инженерным системам и коммуникациям, а также к оформлению интерьеров и оснащению мебелью. Кроме того, активно ведется набор персонала, настраиваются внутренние процессы, обучается команда.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Сроки запуска гостиницы в агентстве не назвали, но ранее пермские СМИ отмечали, что Radisson планировалось открыть в первом квартале 2025 года.
Пермский отель станет работать под прямым управлением Radisson Hotel Group. «Это гарантирует соответствие всем международным стандартам бренда, который входит в число крупнейших гостиничных сетей мира и известен своей философией “Каждое мгновение бесценно” (Every Moment Matters) и сервисом “Да, я могу!” (Yes I Can!)»,— уточнили в Агентстве инвестиционного развития.
Отель Radisson по ул. Петропавловской, 77, станет второй очередью многофункционального комплекса «Эспланада» (первая очередь — ТЦ «iMall Эспланада»). Строительством МФЦ занимается структура ГК «Проспект» из Екатеринбурга — ООО «Проспект Пермь», проект имеет статус приоритетного инвестиционного. После завершения строительства комплекс будет состоять из трех частей: ТЦ «iMall Эспланада», отеля Radisson и конгресс-холла. Строительство всего МФЦ предполагается завершить в 2027 году. Плановый объем инвестиций в проект оценивается примерно в 15 млрд руб.