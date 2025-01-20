Сегодня исполняется 91 год заслуженному деятелю искусств РФ композитору Владимиру Дашкевичу

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Владимир Дашкевич

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет художественный руководитель театра «Эрмитаж», народный артист РФ Михаил Левитин:

— Дорогой Владимир Сергеевич! Дорогой Володя! Я не могу поздравлять тебя иначе, чем Брата и Друга, как единственного человека, без которого не представляю свою жизнь уже почти полвека! Каждый мой спектакль немыслим без тебя, а через тебя и твою музыку всегда проходит очень важная — главная — идея спектакля. Я начинал с тобой, иду за тобой и буду идти дальше, потому что ты не просто немного старше меня. Для меня ты глубокий мыслитель и великий труженик. Везде, где ты побывал со своим талантом и необыкновенной музыкой — в театре, в кино, в мультипликации, в симфониях и ораториях,— ты верен тому, с чего начинал, и по-прежнему идешь с этим своим пламенным представлением о музыке, об искусстве, о культуре. И я тоже стремлюсь побывать там хотя бы как зритель или слушатель. Ты ничего не делал для популярности. Это случилось само собой, поскольку невозможно не влюбиться в твою музыку. И одновременно не перестаешь удивлять. Каждый день — каждый день! — у тебя рождаются новые произведения, которыми ты делишься со мной. То это Тютчев, то это Маяковский, то это Шекспир. И всегда это оригинальнейшая, необыкновенная форма, и всегда это прежний молодой Дашкевич, чьими талантами — грандиозными, великолепными, великими — все мы не перестаем восхищаться. Дай Бог тебе здоровья, сил и всего доброго! А всем моим близким и друзьям пожелаю в жизни такого друга и такого музыканта, как Владимир Сергеевич Дашкевич!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»