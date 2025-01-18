Зарубежные СМИ: Сможет ли Дональд Трамп массово депортировать мигрантов?

Газета The Wall Street Journal узнала, что Дональд Трамп спустя сутки после инаугурации начнет массовые депортации мигрантов. Рейд пройдет в Чикаго. С 21 января полицейские в течение недели будут задерживать там мигрантов с уголовным прошлым и выявлять тех из них, кто недавно нарушал закон, например, правила дорожного движения. Для проведения операции также рассматривались Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Бостон и Сиэтл. В планах и Майями, утверждают источники Reuters. Трамп неоднократно обещал ужесточить миграционную политику, когда вернется в Белый дом. И утверждал, что действия Джо Байдена «превратили США в свалку». Впрочем, планам республиканца могут помешать финансовые сложности и сопротивление на местах, рассуждают СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Как пишет The New York Times, добровольно поучаствовать в Operation Safeguard позвали до 200 служащих иммиграционной и таможенной полиции. Это федеральное агентство и так регулярно депортирует нелегалов в разных штатах, но рейд в Чикаго, согласно внутренней рассылке, там приурочили именно к присяге Трампа. Избранный президент обещал выдворить миллионы незаконных мигрантов. Коснется это и тех, чьи дети родились в США, грозил ответственный за безопасность границ в новом кабинете Том Хоман. В полиции Чикаго обещают не вмешиваться в операцию, но и не делиться своими данными с федеральным агентством.

Чикаго, а также Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Бостон и Сиэтл стали так называемыми «городами-убежищами», поясняет The Wall Street Journal. Законы там относительно мягкие, а власти зачастую не передают задержанных мигрантов федералам. Команда Трампа в ответ планирует удвоить контингент федеральной полиции в проблемных городах, а республиканские штаты, как ожидается, поделятся сотрудниками нацгвардии. При этом Чикаго, как утверждает издание, был выбран не только за большое число мигрантов: у избранного президента личная вражда с мэром-демократом Брэндоном Джонсоном.

По данным CNN и Politico, Трамп также намеревается объявить чрезвычайное положение для борьбы с нелегальной миграцией. Среди других якобы обсуждаемых мер и отмена права на американское гражданство по рождению. В то же время планы по выдворению «миллионов», как рассуждают СМИ, упрутся в финансовые и логистические сложности. За 2019-й, например, из США депортировали 267 тыс. человек — для правления Трампа это максимум. Рекорд Обамы, для сравнения, составляет свыше 400 тыс. депортаций за год.

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