«Это не повлечет за собой массового удорожания полисов»

С 27 января 2025 года границы тарифного коридора по ОСАГО расширяются в обе стороны на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов) и на 20% — для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 т и ниже. Об этом говорится на сайте Банка России. Необходимость расширения тарифного коридора регулятор объясняет высокой убыточностью этих категорий транспорта. При этом базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов останутся на прежнем уровне. Директор филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Александр Казаков пояснил «Ъ-Кубань», почему это решение позволит более справедливо тарифицировать страховые договоры для владельцев транспорта.

Александр Казаков

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«Решение Банка России о расширении границ тарифного коридора в ОСАГО для указанных категорий транспортных средств, по моему мнению, обосновано, так как базируется на анализе динамики основных показателей убыточности — таких, как частота наступления страховых событий и величина причиненного ущерба. Вводимые изменения позволят более индивидуально и справедливо тарифицировать договоры ОСАГО для этих категорий транспортных средств.

Замечу, что корректировки коэффициентов, учитывающих территорию преимущественного использования ТС, позволят дополнительно учесть специфику отдельных территорий. По нашим оценкам, там, где территориальные коэффициенты будут повышены, ожидается рост средней премии до 9%. Там же, где они будут снижены, прогнозируется снижение средней премии до 4%. В то же время мы видим, что при снижении коэффициентов произойдет перераспределение нагрузки в премии с убыточных владельцев (а они есть, в том числе в регионах с низкой убыточностью и уже сейчас недотарифицированы) на низкоаварийных владельцев ТС. Получится, что при снижении территориального коэффициента у убыточных владельцев страховая премия также снизится.

Поэтому наиболее перспективной для нас видится дальнейшая либерализация и индивидуализация тарификации по ОСАГО. В целом, как показывает практика предыдущих лет, это не повлечет за собой массового удорожания полисов, а лишь позволит страховщикам предоставлять владельцам транспорта наиболее справедливую стоимость полиса».