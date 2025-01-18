Власти оценили предварительный ущерб АПК Курской области от ВСУ в 110 млрд рублей

Предварительная сумма ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу (АПК) Курской области из-за атаки ВСУ, оценивается в 110 млрд руб., сообщил ТАСС врио замгубернатора региона Сергей Стародубцев. По его словам, эта цифра будет расти.

«По мере освобождения территорий происходит разминирование, затем заходят специалисты, которые оценивают ущерб, который понесли наши аграрии. После этого мы будем планировать, какими инструментами возместить их потери»,— уточнил господин Стародубцев.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Осенью замгубернатора Сергей Стародубцев заявлял, что ущерб аграриям увеличился до 100 млрд руб. Курские власти оценивали общие затраты на восстановление региона более чем в 700 млрд руб., основная часть этих расходов приходится на восстановление жилья.

Подробности — в материале «Ъ» «ВСУ наращивают ущерб».