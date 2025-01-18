«Ингрупп» построит сквер в Кондратово

Пермский девелопер «Ингрупп» обустроит сквер в деревне Кондратово Пермского муниципального округа. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали в компании. Сквер разместится на участке 1,2 га, его площадь составит не менее 6,6 тыс. кв. м. Объект будет находиться рядом со строящимся ЖК Loqo на ул. Водопроводной, 4а, через дорогу также возводится еще один комплекс девелопера — ЖК Quatro (ул. Водопроводная, 5).

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Для возведения сквера в декабре 2024 года компания «Ингрупп» — ООО СЗ «Еврострой» — заключила с администрацией Пермского муниципального округа соглашение о развитии сетей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Участок под сквер находится в собственности муниципалитета. Объект будет предназначен для семейного отдыха и прогулок. «В проекте предусматриваются прогулочные дорожки, зоны отдыха со скамейками и качелями, детская площадка, беговая дорожка. Сквер будет украшен зелеными насаждениями: деревьями, кустарниками и многолетними травами»,— пояснили в «Ингрупп» и добавили, что проект сейчас в разработке.

«Ингрупп» — молодой пермский девелопер, начинавший с возведения таунхаусов и малоэтажных домов в 2012–2013 годах. Сейчас компания наращивает объемы строительства. В стадии строительства у «Ингрупп» несколько домов. Девелопер намерен также построить на месте бывшего ресторана «Живаго» на улице Ленина, 37, многофункциональный административно-торговый комплекс.