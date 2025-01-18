Денег хватило лишь на солому

Эко-отель в селе Галицыно в Адлерском районе Сочи продают за 195 млн руб. Он включает в себя таунхаус и шесть вилл, при возведении которых была использована «старорусская технология соломенного домостроения». Для завершения строительства и запуска проекта владельцу не хватило 50 млн руб. Эксперты говорят, что формат эко-отеля соответствует современным трендам в туристической отрасли, а срок окупаемости такого объекта с учетом заявленных вложений может составить около семи лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Эко-отель в селе Галицыно (Адлерский район) продают за 195 млн руб. Согласно объявлению о продаже, он включает в себя шесть двухэтажных вилл и двухэтажный таунхаус. Строения расположены на территории 2,4 тыс. кв. м. Общая площадь помещений составляет 712 кв. м. Вид разрешенного использования участка — индивидуальное жилищное строительство (возможное добавление категории «предпринимательство»), сказано в объявлении.

«Продается эко-отель, состоящий из капитальных двухэтажных вилл, построенных по возрожденной старорусской технологии соломенного домостроения. Он расположен на отдельном хуторе в селе Галицино, между Красной Поляной и Адлером, с прекрасным видом на реку Мзымта и ущелье Ахцу»,— говорится в объявлении.

Причина продажи эко-отеля — «недостаток финансирования для окончания строительства». Для завершения строительной части и запуска проекта необходимо еще 50 млн руб., следует из объявления. Деньги нужны для создания подпорной стены, бассейна, общественного пространства и спа-комплекса. В объявлении также отмечается, что получено разрешение на строительство административного корпуса, ресторанного помещения с открытой верандой, бани и инфинити-бассейна.

Владелец эко-отеля Александр Макаров сообщает покупателям, что дома будут переданы через продажу земельных участков, на которых зарегистрированы строения, выяснил «Ъ-Сочи».

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев говорит, что формат эко-отеля с виллами и таунхаусом соответствует современным трендам в туристической отрасли, где растет спрос на уединенный отдых в экологически чистых местах.

По мнению эксперта, локация в Галицыно является перспективной с точки зрения развития туристического бизнеса. «Этот район характеризуется благоприятным климатом, близостью к морю и горам, что создает потенциал для круглогодичного функционирования отеля. Однако стоит учитывать, что село находится на некотором удалении от основной туристической инфраструктуры Адлера, что может влиять на заполняемость отеля в межсезонье»,— разъясняет он.

«При стоимости в 195 млн руб. и необходимости дополнительных вложений для завершения строительства, реальный срок окупаемости может быть не менее пяти-семи лет, и то при условии эффективного управления и стабильного туристического потока»

«Что касается рентабельности и сроков окупаемости, то заявленный в объявлении период в три года выглядит, по нашим оценкам, излишне оптимистичным. При стоимости в 195 млн руб. и необходимости дополнительных вложений для завершения строительства, реальный срок окупаемости может быть не менее пяти-семи лет, и то при условии эффективного управления и стабильного туристического потока»,— говорит Вадим Тедеев.

Старший партнер ЮК «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов согласен с такой оценкой. «Если говорить о средних показателях по Краснодарскому краю, срок окупаемости гостиничного бизнеса обычно составляет от пяти до семи лет. Таким образом, заявленная окупаемость менее чем за три года выглядит достаточно амбициозной и потребует детального анализа доходной части»,— отметил он.

Директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что при правильной реализации проекта вложения могут окупиться в заявленный срок. Он называет основным фактором риска необходимость дополнительных инвестиций. При этом эксперт считает оправданной стоимость эко-отеля с учетом характеристик, указанных в объявлении. «Хотя стоимость 195 млн и выглядит высокой на первый взгляд, она вполне обоснована с учетом масштаба проекта, его уникальности, степени готовности и потенциала развития»,— говорит Дмитрий Жарский.

Эксперты также обратили внимание на специфику оформления через продажу земельных участков. «Среди важных аспектов сделки необходимо учитывать юридическую составляющую: проверить статус земельных участков, их целевое назначение, а также наличие разрешительных документов на строительство. Поскольку передача строений будет происходить через продажу земельных участков, крайне важно убедиться, что данные объекты недвижимости корректно зарегистрированы, а сделка будет полностью легитимной»,— объясняет Роман Ляпунов.

Андрей Куценко