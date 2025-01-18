Полиция Сальвадора расследует убийство россиянки

Полиция Сальвадора сообщила о расследовании убийства 29-летней гражданки России на территории страны. Там уточнили, что 16 января женщину забрали в больницу с огнестрельным ранением, где она умерла.

«Дело Елены Новоселовой квалифицировано как убийство. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха. Это исключает версию о том, что она использовала оружие, примененное в ходе нападения»,— сообщила полиция Сальвадора в соцсети X.

В настоящий момент следствие установило, что погибшая россиянка занималась проституцией под псевдонимом Лолита ла Русита. Полиция Сальвадора уточнила, что под подозрением находится один человек. По предварительной информации, он занимался продвижением услуг, которые предоставляла погибшая.