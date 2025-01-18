Открытое горение на предприятии в Тульской области ликвидировали

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что на предприятии, которое загорелось во время атаки БПЛА, ликвидировали открытое горение. Он также уточнил, что всего над регионом сбили пять беспилотников.

«Лично осмотрел территории падения обломков БПЛА, ход работ по тушению емкости ГСМ (горюче-смазочных материалов.— "Ъ"). К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет»,— написал Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Глава Тульской области добавил, что подразделения МЧС продолжают проливку емкости с горюче-смазочными материалами. Режим опасности атаки БПЛА, по его словам, в регионе сохраняется.

Ранее Дмитрий Миляев сообщил о работе ПВО в Тульской области. На каком именно предприятии произошел пожар, он не уточнял.