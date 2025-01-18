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Коммерсантъ FM
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В Уфе сгорел торговый центр

В Уфе в торговом центре «Светофор» произошел пожар. МЧС России сообщило, что огонь охватил 900 кв. м здания. В настоящий момент пожар локализован, открытое горение ликвидировано.

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Фото: @mchs_official

Фото: @mchs_official

Фото: @mchs_official

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Фото: @mchs_official

Фото: @mchs_official

Фото: @mchs_official

«В Уфе огонь охватил 900 квадратов здания. Произошло обрушение кровли. Распространения огня на соседние строения не допущено»,— сообщила пресс-служба МЧС России.

Управление МЧС по Башкирии уточняло, что пострадавших нет. Информация о пожаре поступила в 1:39 18 января. К тушению привлекли более 40 пожарных и 12 единиц техники.

Торговый центр «Светофор» находится на улице 50 лет Октября. На фотографиях и видео, которые публикует МЧС, видно, что часть здания обрушилась.

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