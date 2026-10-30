Песков: Путин открыт к контактам для выхода на мирное урегулирование по Украине
Президент России Владимир Путин остается открытым к контактам со всеми мировыми лидерами в интересах мирного разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, если в Европе возобладает разум, то увеличится количество европейских политиков, готовых вступить в диалог с Россией. При этом господин Песков отметил, что это не окажет влияния на заранее запланированные трехсторонние переговоры России, США и Украины, срок проведения которых пока не определен.
«Президент Путин открыт к контактам со всеми в интересах дела, в интересах выхода на мирный трек урегулирования украинской проблемы. Он был открыт, есть открыт и будет оставаться открытым для этих контактов»,— отметил пресс-секретарь.
Дмитрий Песков также сообщил, что российский лидер готов провести телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, однако звонков от них пока не поступало. Что касается контактов с Киевом, представитель Кремля заметил, что из Украины «никто пока не звонил».
В этом месяце Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Темы бесед касались урегулирования украинского конфликта, при этом Владимир Путин подчеркнул, что долгосрочный мир возможен при полном учете интересов России.