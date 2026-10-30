Песков: Путин открыт к контактам для выхода на мирное урегулирование по Украине

По его словам, если в Европе возобладает разум, то увеличится количество европейских политиков, готовых вступить в диалог с Россией. При этом господин Песков отметил, что это не окажет влияния на заранее запланированные трехсторонние переговоры России, США и Украины, срок проведения которых пока не определен.