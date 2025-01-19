Сверкающие «Соболя»

Банк России в 2025 году увеличил эмиссию серебряных инвестиционных монет. Наряду с золотыми инвестмонетами их можно рассматривать как защиту от девальвации российской валюты, так как их стоимость привязана к стоимости на мировом рынке. При этом инвестиции в серебряные монеты требуют меньше средств. Однако стоит учитывать, что выкупные цены банков в отношении серебряных монет менее привлекательны, чем в отношении золотых монет. К тому же необходимо более ответственно подходить к хранению серебра, чтобы драгоценный металл не терял товарный вид.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятные серебряные монеты Московского монетного двора

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Памятные серебряные монеты Московского монетного двора

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Тиражом вышли

В начале января 2025 года Банк России объявил о новой эмиссии инвестиционных монет «Георгий Победоносец» — золотых номиналом 50 рублей и серебряных номиналом 3 рубля. Выпуски таких монет регулятор объявляет ежегодно, чаще всего — в начале года. Они имеют уже стандартные характеристики: драгметалла 999-й пробы, 50-рублевая монета содержит 7,78 г золота, 3-рублевая — 31,1 г серебра. В отличии от серебряных монет, которые выпускаются только одним номиналом, золотые монеты имеют номиналы 25 руб. (3,11 г), 100 руб. (15,55 г), 200 руб. (31,1 г) и 1000 руб. (1000 г). При этом новый выпуск серебряных монет оказался рекордным — 500 тыс. шт. Ранее тиражи не превышали 250 тыс. шт.

Резкое увеличение предложения серебряных монет может свидетельствовать о растущем интересе частных инвесторов к этому драгоценному металлу.

Так же, как и золотые монеты, их можно рассматривать как диверсификацию инвестиций и защиту сбережений от девальвации рубля (цены на российском рынке привязаны к валютным котировкам мирового рынка). Кроме того, стоимость серебра в прошлом году росла сильнее, чем стоимость золота. По данным Московской биржи, за 2024 год стоимость серебра выросла на 63%, до 117,5 руб./г, тогда как золото подорожало только на 45%, до 8,55 тыс. руб./г.

В тесной связке

В целом цена на серебро двигается в тесной связке с ценой на золото, так как оба металла традиционно воспринимаются как защитные активы, отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. При этом большая волатильность котировок серебра, по словам аналитика инвесткомпании «Цифра брокер» Ивана Ефанова, связана с тем, что они определяются не столько инвестиционным спросом, сколько промышленным спросом. Основными потребителями металла выступают такие отрасли, как электроника и энергетика, на которые приходится почти 40% мирового спроса, еще около 17% приходится на ювелирную отрасль.

Привлекательности инвестициям в серебряные монеты добавляет их меньшая цена.

Если стоимость золотой инвестиционной монеты с минимальным номиналом 25 руб. в зависимости от выбранного банка составляет 34–37,7 тыс. руб., то для покупки серебряной монеты потребуется лишь 4,4–4,8 тыс. руб. В банках можно купить не только «Георгия Победоносца», но и выпущенные ранее «Соболи», а также приуроченные к зимним Олимпийским играм 2014 года — «Талисман Мишка» и «Талисман Леопард», вес и стоимость которых идентичны 3-рублевой монете «Георгий Победоносец». В Сбербанке для клиентов, у которых есть годовая подписка «СберПрайм+», цены будут ниже базовой 4,4 тыс. руб. на 2,3%. Зачастую банки дают скидку оптовому покупателю, в Сбербанке при покупке от десяти штук цена одной монеты составит 4,2 тыс. руб.

Драгоценные особенности

При инвестициях в драгоценные монеты стоит учитывать не слишком высокую ликвидность актива. Даже в крупных банках они доступны не во всех отделениях, еще в меньшем количестве отделений можно продать монеты обратно банку. Вместе с тем серебряные монеты за счет меньшей стоимости обычно доступны в большем количестве отделений. Например, в Сбербанке в Москве и Московской области такие монеты можно купить в 185 отделениях, тогда как золотые лишь в 129. Однако цена выкупа по сравнению с ценой продажи в зависимости от банка может достигать 20–25%, что значительно больше, чем в случае золотых монет.

Итоговая цена выкупа будет зависеть от качества монеты: есть ли на ней какие-то дефекты (царапины, пятна, следы окисления, отпечатки пальцев и другое). Для сохранения максимальной цены банкиры советуют хранить монеты в пластиковых капсулах, не прикасаться к ним руками, не мыть и не протирать их. Не советуют это делать и в случае, когда под воздействием естественной среды на серебряных монетах образуется патина. В Сбербанке отмечают, что патина не портит металл монет, а скорее предохраняет его от дальнейшего окисления. Чтобы минимизировать появление патины, там советуют изначально хранить монеты в сухом прохладном месте, свободном от прямых солнечных лучей.

Виталий Гайдаев