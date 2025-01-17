МЧС: человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Нижегородской области

Один человек погиб при взрыве газа в жилом двухэтажном многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области, сообщила пресс-служба МЧС. По уточненным данным, из пожара, начавшегося после взрыва газа, спасли семь человек. Из дома эвакуировали 16 человек. Как уточнили в МЧС, пожар локализован на площади 250 кв. м.

Как сообщила пресс-служба регионального СКР, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). В ведомстве уточнили, что погибшая — женщина.

Взрыв газа в жилом доме произошел вечером 17 января. По данным областного минздрава, пострадал один человек. Пожилой женщине с признаками отравления угарным газом оказывают необходимую помощь.