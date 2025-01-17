«Авангард» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над московским ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Рид Буше и Наиль Якупов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Авангард» Фото: ХК «Авангард»

Это шестая победа состава подряд, команда заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 51 очком после 45 матчей. ЦСКА закрепился на третьей строчке места Западной сетки с 59 очками после 45 матчей. Следующим оппонентом «Авангарда» станет уфимский клуб «Салават Юлаев», ЦСКА сыграет с «Сибирью».

Рид Буше завоевал звание лучшего снайпера «Авангарда», оформив 145 голов. До этого рекорд принадлежал Александру Пережогину — на счету хоккеиста 144 шайбы.