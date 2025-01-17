Ушаков: никто не будет представлять Россию на инаугурации Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа не будет представителя России. Обычно страну на инаугурации представляет посол, уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На инаугурации никто не будет представлять Россию. Обычно посол представляет. Ну, значит, если временному поверенному направлено приглашение, то он будет присутствовать»,— сказал господин Ушаков (цитата по «Интерфаксу»).

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. На церемонию приглашены председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие мировые лидеры.

Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский не были приглашены на церемонию вступления господина Трампа в должность.

Подробнее о предстоящей инаугурации господина Трампа читайте в материале «Ъ» «Праздник к ним приходит».