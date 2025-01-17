В ГД внесли проект об обязательной сдаче ОГЭ только по русскому и математике

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому для получения школьного аттестата за девять классов ученикам нужно будет сдать только два основных госэкзамена (ОГЭ) — по математике и русскому языку. Такие поправки необходимы для «существенного расширения возможностей» учеников, желающих поступать на программы среднего профессионального образования (СПО), говорится в пояснительной записке.

Сейчас для получения аттестата об основном общем образовании учащиеся должны сдать четыре дисциплины ОГЭ — обязательные экзамены по русскому языку и математике и еще два предмета на выбор. Законопроект предлагает в качестве эксперимента в 2025 году разрешить выпускникам девятых классов из пяти субъектов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей и Северной Осетии — сдавать ОГЭ только по двум предметам, если они планируют поступать на программы СПО. Учащимся, желающим продолжить обучение в десятом классе, нужно будет сдать ОГЭ в текущем формате.

Документ также предусматривает новый порядок зачисления абитуриентов в колледжи и техникумы по территориальному принципу. Так, отдельный конкурс предлагается проводить для абитуриентов, которые поступают в учебное заведение родного региона. В пояснительной записке говорится, что это гарантирует для них «поступление на бюджет». Кроме того, такой механизм позволит учитывать потребности регионов «с учетом специфики рынка труда, социально-экономических особенностей и общего уровня образования в соответствующем регионе», считают авторы проекта.

Документ внесен на рассмотрение группой депутатов, в числе которых Петр Толстой (ЕР), Виктория Абрамченко (ЕР), Нина Останина (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР) и др.

Полина Мотызлевская