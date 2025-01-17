И. о. первого замглавы Перми будет назначена глава департамента

Исполняющим обязанности первого замглавы Перми с понедельника будет назначена Мария Норова, нынешний начальник департамента градостроительства и архитектуры города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Норова (справа)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Мария Норова (справа)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, действующий первый замглавы Ольга Андрианова с 20 января переходит на аналогичную позицию в администрацию Пермского муниципального округа. Как ожидается, в дальнейшем она возглавит территорию. В ее команду, как сообщал «Ъ-Прикамье» перейдет на позицию замглавы окружной администрации и госпожа Норова, а начальник дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов может стать первым замглавы.

Госпожа Андрианова курировала имущественные, земельные и градостроительные вопросы. «Сейчас рассматриваются несколько претендентов", - утверждает источник, знакомый с ситуацией. По данным агентства Ura.Ru, им может стать руководитель агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Прикамья Анна Быкова, которая считается членом команды мэра Перми Эдуарда Соснина.

В тоже время, источники «Ъ-Прикамье» сообщали, что эту должность может занять один из замминистров краевого минимущества, которое сейчас возглавляет бывший замглавы Перми Лариса Ведерникова. В частности, называлась статс-секретарь – первый заместитель министра, начальник правового управления краевого минимущества Марина Маракина. В администрации Перми от комментариев воздержались.