В Калифорнии загорелся один из крупнейших заводов по производству аккумуляторов

Вчера, 16 января, на электростанции Moss Landing Power Plant в центральной Калифорнии начался сильный пожар. При электростанции находится один из крупнейших в мире накопителей электроэнергии — совокупная мощность аккумуляторов составляет 750 МВт. Пожар начался вчера днем в здании, где находится накопитель на 300 МВт. Именно с возможностью возгорания огромных аккумуляторов связана опасность этого пожара. Власти района уже призвали 1,5 тыс. местных жителей эвакуироваться, а также перекрыли проходящее рядом шоссе — Highway 1.

По данным местных СМИ, через день после начала пожар не ослабевает, окрестности электростанции заволокло черным дымом. Moss Landing Power Plant принадлежит энергетической компании Vistra. В 2020 и 2021 годах на электростанции уже происходили возгорания, но тогда их удалось быстро потушить. О причинах нынешнего пожара не сообщается. В Vistra заявили, что эвакуировали сотрудников электростанции после начала пожара и что расследование ситуации начнется после того, как его удастся потушить.

Яна Рождественская