В думе Владивостока не увидели оснований лишать Лагутенко почетного звания

Обращение с требованием лишить лидера группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко звания почетного гражданина города Владивостока в думу столицы Приморья не поступало, заявили сегодня «РИА Новости» в городском органе власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Лагутенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Илья Лагутенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В городской думе сообщили, что обращений от представителей общественности не поступало, а положением о звании «Почетный гражданин города Владивостока» предусмотрено, что человека можно лишить этого звания решением думы, если будет установлено, что сведения в документах, на основании которых присвоено звание, недостоверны, либо если в силу вступит обвинительный приговор суда.

Накануне, 16 января, «Российская газета» со ссылкой на председателя Совета почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлану Морозову и руководителя регионального исполкома общероссийского движения «Сильная Россия» Алексея Свиридова сообщила, что представители общественности выступают за лишение Ильи Лагутенко звания почетного гражданина. «Человеку нужно долгие годы работать на благо родного города, а еще иметь безупречную репутацию. Лагутенко этим похвастаться не мог ни тогда, ни тем более сейчас»,— цитируется в публикации госпожа Морозова.

В публикации «Российской газеты» указывается, что дом Ильи Лагутенко, приобретенный им семь лет назад в Лос-Анджелесе за $2,8 млн, недавно сгорел. Илья Лагутенко вырос во Владивостоке, здесь начал музыкальную карьеру. В 2016 году городская дума присвоила ему звание «Почетный гражданин города Владивостока».

Алексей Чернышев, Владивосток