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Суд отправил под домашний арест фигуранта по делу экс-невестки Чернецкого

Свердловский областной суд смягчил меру пресечения в отношении бизнесмена Василия Петрова, который, по данным «Ъ-Урал», совместно с бывшей невесткой экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасией Чернецкой обвиняется в незаконном возмещении НДС по ч. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе Облсуда, он был отправлен под домашний арест до 28 февраля.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Урал», суд смягчил меру пресечения в отношении Василия Петрова в связи с тем, что он заключил сделку о сотрудничестве со следствием и дал показания на бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области полковника Андрея Дьякова. Накануне, по данным «Ъ-Урал», следствие вменило полковнику новый эпизод в получении взятки в размере 17 млн руб. от Василия Петрова. По данным «Ъ-Урал», следствие считает, что Андрей Дьяков не предотвращал противоправную деятельность Петрова, у которого была организована незаконная площадка по обналичиванию денег.

Аналогичные обвинения в незаконном возмещении НДС и мошенничестве предъявлены и учредителю компании «ТТК-Екатеринбург» Алексею Шахмаеву, от которого, по версии следствия, Андрей Дьяков получил взятку в размере 200 млн руб. за покровительство при налоговых махинациях. По аналогичным обвинениям в мошенничестве был объявлен в розыск и заочно арестован экс-президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков.

В августе 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга смягчил меру пресечения и отправил под домашний арест Анастасию Чернецкую. По данным источника, подследственная признала вину и активно сотрудничает со следствием.

Мария Шараева

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