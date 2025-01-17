Лидерами по росту цен в декабре стали продукты питания и тариф на вывоз ТКО

В декабре 2024 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился в размере 101,4%. Ощутимее всего подорожали продовольственные товары. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Значительный рост цен зафиксирован на соленую сельдь (на 12,5%), икру лососевых рыб (на 6,1%),пельмени (на 8,6%), яйца (на 7,7%), курицу (на 6,5%), вареную колбасу (на 5,7%), сливочное масло (на 5%), сыры (на 4,9%), молоко (на 3%), шоколад (на 5,6%), кофе (на 3,4%). Выросли цены практически на все овощи и фрукты.

В декабре подорожало большинство электротоваров и бытовых приборов (на 0,8–11,9%). Выросла стоимость телерадиотоваров (на 4,5%), инструментов и оборудования (на 3,8%), средств связи (на 2,4%), персональных компьютеров (на 1,8%). Цены на медикаменты увеличились на 0,2%, в том числе на жизненно важные лекарства — на 0,4%. Стоимость медицинских товаров увеличилась за месяц на 0,3%.

В декабре в Прикамье продолжило дорожать моторное топливо (на 1,7%). Лидером по росту цен вновь стал бензин автомобильный марки АИ-98 и выше (на 2,4%). Стоимость дизельного топлива и бензина автомобильного марок АИ-92 и АИ-95 поднялась на 1,5–1,6%.

В декабре значительно увеличился тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (в 1,4 раза), подорожали билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования (на 0,1–13,9%). Стоимость проезда в такси выросла на 5,6%, экскурсионных туров — на 4,4%. Ветеринарные услуги подорожали на 2,1%.