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Коммерсантъ FM
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Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам за коррупцию

Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра, основателя партии «Техрик-и-Инсаф» Имрана Хана к 14 годам лишения свободы по делу о земельной коррупции, пишет Reuters. Приговор вынес антикоррупционный суд в гарнизонной тюрьме города Равалпинди, где экс-премьер находится с августа 2023 года.

Имран Хан

Имран Хан

Фото: W.K. Yousafzai / AP

Имран Хан

Фото: W.K. Yousafzai / AP

Семь лет тюрьмы также получила жена бывшего премьера — Бушра Биби. Она была арестована сразу после оглашения приговора в тюрьме Адила. Супругов признали виновными в получении земли в 2018 году в качестве взятки и легализации незаконных доходов в момент управления ими благотворительным фондом Al-Qadir Trust. По информации Reuters, свою вину пара не признала.

Имран Хан возглавлял правительство Пакистана с 2018 по 2022 год. Его полномочия завершились после вынесения ему вотума недоверия в апреле 2022-го. С 2023 года экс-премьер отбывает 14-летнее тюремное заключение по обвинению в продаже ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана.

В конце ноября в столице Пакистана Исламабаде произошли массовые беспорядки из-за общенационального марша протеста, организованного партией «Техрик-и-Инсаф». Ее сторонники требовали освобождения политика из тюрьмы, отмены поправок к конституции, ограничивающих полномочия судебной власти, а также пересмотра результатов парламентских выборов 2024 года. Для подавления протестов власти вводили в Исламабад войска.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «В бой идет весь Пакистан».

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