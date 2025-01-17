Виноделы оценили риски для развития отрасли в связи с экокатастрофой в Анапе

Рисков для виноградников и в целом виноделия в связи с экологической катастрофой в Анапе нет. Такое заявление сделал генеральный директор «Фанагории» Петр Романишин во время пресс-тура по винодельне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Глава компании подчеркнул, что с виноградарством на Кубани все в порядке. Господин Романишин выразил надежду, что общие усилия МЧС и оперштаба Кубани позволят улучшить ситуацию.

Месяц назад, утром 17 декабря, первые нефтепродукты, вылившиеся из потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе, выбросило на берег Анапы и Темрюкского района. С того времени выбросы случаются почти каждый день. На ликвидацию экологической катастрофы вышли десятки тысяч человек.

Нурий Бзасежев, Татьяна Ручкина