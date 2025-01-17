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Коммерсантъ FM
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ВВП Китая в 2024 году вырос на 5%

ВВП Китая по итогам 2024 года увеличился на 5%, составив 134,9 трлн юаней ($18,4 трлн).Такие данные сегодня, 17 января, опубликовало Национальное статистическое управление КНР. Тем самым был выполнен целевой показатель «примерно 5%», установленный ранее правительством страны. Рост китайской экономики оказался чуть выше прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters,— они ожидали увеличения на 4,9%. При этом экономический рост чуть замедлился в сравнении с 2023 годом — тогда он составил 5,2%.

В четвертом квартале ВВП Китая увеличился на 5,4%, что также превысило прогнозов аналитиков. Это самый значительный квартальный рост за год — в первые три квартала китайская экономика росла на 5,3%, 4,7% и 4,6% соответственно. «Изменение политики в сентябре прошлого года помогло экономике стабилизироваться в четвертом квартале, но поддержание экономического импульса и восстановления требует масштабной и устойчивой политики»,— считает президент инвесткомпании Pinpoint Asset Management Чживэй Чжан.

Яна Рождественская

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