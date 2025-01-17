Житель Уфы арестован на пять суток за появление в ТЦ «Ультра» голым

Кировский районный суд Уфы 16 января арестовал на пять суток уфимца за мелкое хулиганство (ч.1 ст. 20.1 КоАП), сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что 14 января нарушитель находился на улице и в торговом центре «Ультра» в обнаженном виде, чем грубо нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу, говорится в сообщении. Отмечается, что он признал вину.

По данным telegram-канала Mash Batash, голый мужчина убеждал прохожих, что он — Ленин, сходил в таком виде в магазин и пытался попасть в подъезд.

Майя Иванова