Путин подписал указ о призыве на сборы находящихся в запасе

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве находящих в запасе россиян на военные сборы. Правительству поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением этих сборов, следует из опубликованного документа.

Указ вступил в силу с момента подписания. Правительству и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военные сборы и их проведением.

Призыв на военные сборы проходит ежегодно. В 2024 году господин Путин подписал соответствующий указ в марте. В 2023 году документ был подписан в мае. Максимальная продолжительность сборов — два месяца. За все время гражданин, пребывающий в запасе, может провести на службе не более 12 месяцев.

В июле 2023 года Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет. Таким образом, для старших офицеров он увеличился до 65 лет, для младших офицеров — до 60 лет, для имеющих иные звания — до 55 лет. Для имеющих звания высших офицеров предельный возраст в 70 лет не изменился.