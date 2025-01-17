Страховщикам обновили риски

РНПК впервые за три года значительно повысила лимиты по договорам перестрахования однородных имущественных и строительно-монтажных рисков. Для страховых компаний это важно, так как страховые суммы по имуществу крупного предприятия могут достигать сотни миллиардов рублей. Для того чтобы воспользоваться новым предложением РНПК, страховщик должен отвечать ряду условий. А в крупнейшей компании «Согаз» предпочли развивать бизнес с опорой на силы собственной группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С начала нового года в отношении части крупных страховщиков были увеличены лимиты по облигаторным (т. е. в отношении однородных рисков группы страхователей) договорам перестрахования имущественных и строительно-монтажных рисков (СМР) на 2025 год, рассказали “Ъ” в РНПК (на 100% принадлежит ЦБ). Так, по моно- и комбинированным программам перестрахования увеличение составило преимущественно 20–30%. Как отмечают участники рынка, РНПК впервые с 2022 года столь значительно увеличивает лимиты по этим видам перестрахования.

По оценкам собеседников “Ъ” на страховом рынке, лимиты в этих сегментах могли быть увеличены до 10–30 млрд руб. в зависимости от страховщика. В «РЕСО-Гарантии» заявили, что увеличили емкость своей облигаторной программы по имущественным и строительно-монтажным рискам более чем в два раза. В «Согласии» лимит был увеличен с 9 млрд руб. до 12 млрд руб. Собеседники “Ъ” на страховом рынке отмечают, что увеличили емкости «Ингосстрах» (до 25 млрд руб.) и «Сбербанк страхование». В компаниях не ответили на запрос “Ъ”.

Для крупных страховых компаний этот сегмент является одним из основных видов бизнеса. Страховые суммы по имуществу крупного предприятия могут достигать сотни миллиардов рублей, а премии достигают сотни миллионов рублей, отмечает заместитель гендиректора страхового брокера Mainsgroup Евгений Боровиков. И премия на один договор страхования имущества или СМР несоизмеримо больше, чем по другим видам страхования. Поэтому для участников рынка повышение лимита является важным условием ведения бизнеса.

Увеличение перестраховочной емкости позволяет участвовать в крупных тендерах и размещениях крупных клиентов, поясняет директор по корпоративному страхованию «Зетта Страхование» Андрей Тверской. Кроме того, рост лимитов позволяет гибко и оперативно рассматривать запросы на более высокие страховые суммы, добавляют в «Согласии».

По данным ЦБ, по итогам 2023 года на РНПК пришлось 89 млрд руб. перестраховочных премий, что составляет 72% общего объема. По итогам первого полугодия 2024 года выплаты РНПК в сегменте добровольного имущественного страхования юрлиц выросли почти в 11 раз относительно аналогичного периода 2023 года и достигли 4,2 млрд руб.

Несмотря на возросший спрос, увеличенные лимиты предоставлялись лишь исходя из пропорционального роста портфеля страховщика и соблюдения целевого соотношения собственного удержания и облигаторной емкости, поясняют в РНПК. Большие объекты страхуют крупные страховщики, поэтому их риск-профиль выглядит лучше и им можно поднять лимит, но на паритетных условиях: прямой страховщик тоже должен увеличить долю в возросшем риске, поясняет собеседник “Ъ” на финансовом рынке. В настоящее время средние тарифы по имуществу предприятий составляют 0,05–0,1% от страховой суммы, по страхованию СМР — 0,1–0,4%. На собственном удержании участники рынка обычно оставляют примерно 2–3% от предоставленного им лимита.

Впрочем, рост лимитов от РНПК не коснулся лидера российского страхового рынка — «Согаза». Там пояснили, что компания последовательно повышает собственное удержание по всем основным линиям бизнеса, включая страхование СМР и имущество юрлиц, а также развивает дочернюю Национальную перестраховочную компанию. По их оценке, «Согаз» в настоящее время обладает крупнейшими перестраховочными емкостями на российском рынке, превышающими максимальные лимиты РНПК в отношении облигаторного перестрахования.

Вместе с тем эксперты не исключают, что в 2026 году страховщики смогут рассчитывать на новое увеличение емкости со стороны РНПК. По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, госкомпания сможет обеспечить увеличение лимитов не только за счет гарантий ЦБ, но и за счет прибыли и инвестиционного дохода. В настоящее время гарантия составляет 300 млрд руб., а собственный капитал — 42 млрд руб.

Юлия Пославская