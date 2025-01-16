Бывший военком Гатчины получил семь лет условного срока за взятки

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил бывшего военного комиссара Гатчины и Гатчинского района Ленобласти Евгения Жиленко к семи годам условно с испытательным сроком в 5 лет по статье о получении взятки (3 эпизода). Также фигуранту был назначен штраф в 600 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе (ОПС) городских судов.

Как следует из материалов дела, Жиленко за взятку в 200 тыс. рублей «поспособствовал» выдаче военного билета некому Б. — чтобы освободить последнего от призыва 2022 года. Впоследствии, установил суд, фигурант через посредников получил еще три взятки (по аналогичным вопросам): в размере 150 000, 250 000 и 200 000 рублей. В ОПС отметили, что бывший военком вину признал.

В течение следующих шести лет Жиленко не сможет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Средства, эквивалентные объему взяток, были конфискованы и обращены в доход государства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что начальника отдела полиции Красносельского района заподозрили в получении взятки.

Дарья Астанина