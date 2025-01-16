Канадскую НПО признали нежелательной в России за сотрудничество с Пентагоном

Генеральная прокуратура России объявила канадскую НПО OpenText Corporation нежелательной на территории России, говорится на сайте ведомства. Причиной такого решения Генпрокуратура называет сотрудничество НПО с силовыми структурами США и ее вовлечение в антироссийскую пропаганду, развернутую западными странами.

«Является подрядчиком министерства обороны США, поставляет Пентагону программное обеспечение по разграничению доступа и идентификации пользователей компьютерных сетей»,— говорится в сообщении.

Генпрокуратура также обвинила Micro Focus International, британское подразделение OpenText Corporation, в предоставлении программного обеспечения, необходимого для сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре, украинским силовым ведомствам.

OpenText Corporation, основанная в 1991 году, занимается разработкой и продажей программного обеспечения.