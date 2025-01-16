Сотрудницу орловского филиала РАНХиГС заподозрили в получении взятки

Управление СКР по Орловской области возбудило уголовное дело о получении взятки (ч. 3. ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) в отношении замначальника управления эксплуатации зданий одного из вузов областного центра. Об этом сообщили в ведомстве. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Марине Комаровой, работающей в Среднерусском институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

Кроме того, следователи возбудили уголовные дела о даче взятки организованной группой лиц (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) в отношении четырех сотрудников медицинского центра Орла. По сведениям источника «Ъ-Черноземье», речь идет о Майе Ибоян, Татьяне Яшиной, Алесе Сиротининой и Елене Степановой. Все они работают в местном ООО «Доверие» Рустама Чолояна, гендиректором является госпожа Яшина. Устанавливаются и другие возможные фигуранты.

По версии следствия, с 2021-го по 2024 год члены ОПГ передавали сотруднице вуза взятки за помощь в заключении договоров между институтом и медцентром. На их основании должным лицам и студентам выдавали фиктивные заключения о прохождении медкомиссий. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 142 тыс. руб.

В основу уголовных дел сотрудников медцентра лег еще один эпизод. По версии следствия, в марте 2024 года исполнительный директор одной из служб такси Орла получил от одного из членов ОПГ 150 тыс. руб. в качестве коммерческого подкупа. Средства предназначались за победу медцентра на торгах и заключение контракта на медосмотры работников службы.

В отношении исполнительного директора службы такси возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе (ч. 5 ст. 204 УК РФ, до трех лет лишения свободы). По данным источника «Ъ-Черноземье», речь идет о сотруднике местного ООО «Городское такси» Наталии Гришиной — Сергее Гришине.

Следователи задержали подозреваемых и провели обыски в их домах, в помещении медцентра. Заводской райсуд Орла по ходатайству следователя отправил всех фигурантов под домашний арест.

Алина Морозова