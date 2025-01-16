«Ниву» чаще всего покупали в Башкирии среди внедорожников с пробегом в 2024 году

По данным «Авито Авто» в 2024 году лидерами продаж на вторичном рынке среди кроссоверов и внедорожников (SUV) стали автомобили ВАЗ, Hyundai и Nissan. LADA занимает 11,35% от всех продаж этого сегмента. За ней следуют Hyundai (7,4%), Nissan (7,32%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

В рейтинге моделей лидирует LADA 4x4 («Нива»), чья доля составила 8,74%. На втором месте — Chevrolet Niva (6,09%), за ними идут Kia Sportage и Renault Duster с показателем 3,98% каждая.

Доля сегмента SUV в общих продажах автомобилей с пробегом в Башкирии по итогам 2024 года составила 25,16%.

Олег Вахитов