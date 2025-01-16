Отгрузки алкогольной компании Novabev Group за 2024 год снизились на 4,2%

Алкогольная компания Novabev Group (ранее — Beluga Group) представила операционные результаты за 2024 год. Общие отгрузки уменьшились на 4,2% год к году, составив 16,2 млн декалитров (дал). Продажи продукции компании сократились на 4% — до 12,8 млн дал. Снижение в компании объяснили низкодоходными марками эконом-сегмента и региональными брендами.

Весь прошлый год двузначные темпы роста показывали бренды премиум-сегментов, что позитивно повлияло на финансовые показатели. Наиболее быстрорастущие марки в России по итогам года — водка Beluga (+9%), Orthodox (+30%), «Белая Сова» (+36%), «Архангельская» (+6,5%), ром Devil’s Island (+17,5%), а также вина Tete de Cheval (+73%) и Golubitskoe Estate (+40%).

Импортные марки снизились на 4,8%, составив 3,4 млн дал против 3,6 млн дал годом ранее. В пресс-релизе отмечается, что прошлый год был непростым для направления импорта в том числе из-за повышения пошлин на ввоз продукции из недружественных стран. При этом, подчеркнули в компании, Novabev удержала высокую планку 2023 года и показала рост по некоторым брендам: лидером среди крепких напитков стал Torres Brandy (+13%), среди вин — Cono Sur (+47%).

Количество торговых точек «ВинЛаб» (входит в структуру Novabev Group) за прошедший год выросло на 23%, до 2041. Этому способствовала экспансия почти во всех регионах присутствия сети, уточнили в компании. Объем продаж сети вырос на 27,5%. Средний чек увеличился на 14,6%.

Подробнее об алкогольном рынке в России — в публикации «Ъ» «Виски с российских полей».