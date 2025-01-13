Двух предпринимателей подозревают в Ленобласти во взятках на миллион рублей

Индивидуальный предприниматель и гендиректор коммерческой организации задержаны в Ленинградской области по подозрению в передаче взяток на 970 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по региону.

Следствие возбудило уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Предполагается, что в прошлом году фигуранты ежемесячно передавали замначальника отдела ГАИ УМВД России по Выборгскому району взятки на общую сумму 970 тыс. рублей. За денежные средства им оказывали общее покровительство и попустительство по службе. Речь идет об обеспечении беспрепятственного проезда по трассе «Скандинавия» и дорогам Выборгского района большегрузов, которыми владеют предприниматели.

Сотрудники следствия проводят действия для установления деталей, причин и условий, способствовавших передаче взяток. Также продолжается расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела ГАИ УМВД России по Выборгскому району.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что замглавы ВМедА в Петербурге предъявили обвинение в получении крупной взятки.

Татьяна Титаева