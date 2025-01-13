Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Двух предпринимателей подозревают в Ленобласти во взятках на миллион рублей

Индивидуальный предприниматель и гендиректор коммерческой организации задержаны в Ленинградской области по подозрению в передаче взяток на 970 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по региону.

Следствие возбудило уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Предполагается, что в прошлом году фигуранты ежемесячно передавали замначальника отдела ГАИ УМВД России по Выборгскому району взятки на общую сумму 970 тыс. рублей. За денежные средства им оказывали общее покровительство и попустительство по службе. Речь идет об обеспечении беспрепятственного проезда по трассе «Скандинавия» и дорогам Выборгского района большегрузов, которыми владеют предприниматели.

Сотрудники следствия проводят действия для установления деталей, причин и условий, способствовавших передаче взяток. Также продолжается расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела ГАИ УМВД России по Выборгскому району.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что замглавы ВМедА в Петербурге предъявили обвинение в получении крупной взятки.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...