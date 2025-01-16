Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Препятствия в виде валунов появились на границе Украины и Белоруссии

Шоссейная дорога на границе между Украиной и Белоруссией была заблокирована валунами и другими препятствиями. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

На опубликованном в Telegram-канале издания видео на дороге, кроме валунов, лежит строительный мусор, установлены противотанковые ежи и размотана колючая проволока.

По словам госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича, в прошлом году белорусские пограничники зафиксировали на украинском участке границы около 40 провокаций, совершенных неустановленными лицами. Чиновник заявил, что Минск настроен на сохранение добрососедских отношений с Киевом, однако не позволит посягать на суверенитет республики.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...