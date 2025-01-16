Препятствия в виде валунов появились на границе Украины и Белоруссии

Шоссейная дорога на границе между Украиной и Белоруссией была заблокирована валунами и другими препятствиями. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

На опубликованном в Telegram-канале издания видео на дороге, кроме валунов, лежит строительный мусор, установлены противотанковые ежи и размотана колючая проволока.

По словам госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича, в прошлом году белорусские пограничники зафиксировали на украинском участке границы около 40 провокаций, совершенных неустановленными лицами. Чиновник заявил, что Минск настроен на сохранение добрососедских отношений с Киевом, однако не позволит посягать на суверенитет республики.