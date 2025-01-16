Деление помещения с остатком

Может ли собственник нежилого помещения разделить его на несколько объектов, но оставить себе лишь часть площади, а оставшиеся квадратные метры отнести к общедомовому имуществу? Росреестр отказался регистрировать такой раздел без его одобрения собранием собственников всех помещений в здании, но арбитражные суды сочли действия владельца правомерными. Точку в деле будет ставить экономколлегия ВС. Опрошенные юристы полагают, что отказ от части площадей связан с желанием сэкономить на налогах, и отмечают риски подобных разделов недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Экономколлегия ВС рассмотрит дело о разделе нежилого помещения, которым владеет ООО «Байт», площадью 825,6 кв. м в новосибирском административно-общественном центре №1. Компания обратилась в областное управление Росреестра и попросила зарегистрировать свое право собственности на четыре нежилых помещения, образованных после раздела изначального объекта. Однако ведомство заметило, что новые объекты составляют не всю площадь, а лишь 563,1 кв. м, и приостановило регистрацию.

В ответ кадастровый инженер направил Росреестру уточненный технический план, где пояснил, что сумма площадей регистрируемых объектов не совпадает с исходной из-за «перепланировки и исключения помещений, являющихся местами общего пользования».

Но ведомство все равно отказалось произвести регистрацию, указав, что основания для ее приостановки не устранены.

«Байт» обжаловал действия Росреестра в Арбитражном суде Новосибирской области. Первая инстанция, а затем апелляция и окружная кассация поддержали доводы компании и обязали ведомство зарегистрировать право собственности на четыре новых помещения. Суды отметили, что действия регистратора препятствуют собственнику «разделить принадлежащее ему исходное помещение по своему усмотрению». Вместе с тем право на общее имущество принадлежит собственникам всех помещений в здании вне зависимости от его регистрации. А площади, отнесенные «Байтом» к общедомовому имуществу, как раз «не имеют ограждающих конструкций», являются «местами общего пользования» и не подлежат кадастровому учету, говорится в решениях.

Росреестр обратился с жалобой в ВС, настаивая, что при разделе зарегистрированного объекта недвижимости «общая площадь образуемых помещений должна соответствовать площади исходного» и все новые помещения ставятся на кадастровый учет согласно ст. 41 закона о госрегистрации недвижимости.

При этом установить, что имущество является общедомовым, можно исходя из его расположения и назначения, определенного непосредственно «при строительстве здания», но в данном случае спорные площади уже находились в собственности компании, отметило ведомство.

Таким образом, говорится в жалобе, нельзя отказаться от части индивидуальной собственности просто со ссылкой на то, что из-за перепланировки она стала имуществом общего пользования. Сначала владельцу следует зарегистрировать на себя все новые объекты, образованные из прежнего помещения, указало ведомство, а потом собрание собственников может одобрить отнесение каких-то объектов к общедомовому имуществу, после чего регистрация с них будет снята. ВС заинтересовали эти доводы, дело передали в экономколлегию, рассмотрение назначено на 4 февраля.

Для экономии нужно согласование

Юристы приводят несколько причин, по которым собственнику мог понадобиться раздел помещения. Юрист Enforce Law Company Елизавета Кожевникова говорит, что это позволяет «более рационально использовать пространство и повысить доходность за счет привлечения нескольких арендаторов с различными потребностями и финансовыми возможностями». Помимо прочего, отнесение части помещения к общедомовому имуществу может освободить владельца от налогов на эту часть, что выгодно, если собственник не намерен использовать или сдавать всю площадь, объясняет партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова.

46 процентов исков, касающихся госрегистрации прав на недвижимость, были удовлетворены арбитражными судами в первой половине 2024 года, по данным судебного департамента при ВС.

Вместе с тем опрошенные “Ъ” эксперты указывают, что выводы арбитражных судов создают риски злоупотреблений одного владельца недвижимости по отношению к другим собственникам помещений в здании. Руководитель направления по спорам в сфере ЖКХ юргруппы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев уточняет, что содержать меньшее помещение дешевле и проще: «Хитрость в том, что оставшиеся метры — это не просто абстракция. Они требуют реальных затрат на содержание, которые собственник пытается переложить на других». Однако, по его словам, «закон и практика не позволяют вот так взять и "отрезать" часть своей площади, объявив ее общим имуществом». Увеличение мест общего пользования порождает для владельцев помещений «дополнительные финансовые обязательства на содержание, обслуживание или ремонт этих мест», продолжает Елизавета Кожевникова. В число затрат также входят «уборка, охрана, соблюдение противопожарных, антитеррористических и других требований закона», уточняет управляющий партнер «Поправко, Деревенко и Партнеры» Наталия Поправко.

По ее словам, если позиция «Байта» устоит в ВС, то «на рынке нежилой недвижимости может быть создана неуправляемая ситуация по переделу рынка, что приведет к образованию большого количества неликвидных, бесхозных объектов и повлечет урон для государства в виде потери налогов». Если же ВС поддержит сторону Росреестра, полагает госпожа Поправко, можно будет избежать таких ситуаций. Опрошенные юристы склоняются именно к такому исходу дела. В то же время «поддержка позиции регистратора потребует дополнительных шагов для оформления общей собственности, включая согласование с другими владельцами помещений», отмечает Евгения Пешкова. «Бюрократии станет больше — собственникам придется решать вопросы через собрания, а это, как мы знаем, может затянуться на месяцы, если не годы»,— подтверждает господин Сергеев.

Ян Назаренко, Анна Занина