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Коммерсантъ FM
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Галерея «Триумф» оформила пространства отеля и резиденции в Петербурге

Проект получил название Lost in Transition, намекая на внутреннюю трансформацию, которую переживает любой путешественник, попадая в другой город. Специально отобранные кураторами галереи произведения современных российских и зарубежных художников разместили в интерьерах отеля Wynwood и резиденции Hideout в Санкт-Петербурге. «Искусство для нас — одна из форм заботы о госте. В путешествии человек проживает новую маленькую жизнь, а мы делаем это переживание ярче, даем возможность провести несколько дней и ночей вместе с искусством, иногда созданным прямо в отеле»,— рассказывает Анастасия Баранова, директор отеля Wynwood и резиденции Hideout.

Экспозиция в Wynwood разворачивается в лестничном пространстве холла. Гостей встречает работа Анатолия Akue: его уличное искусство оказалось созвучным главному дизайнерскому мотиву — граффити из квартала Wynwood в Майами. В зоне ожидания лифта разместилась инсталляция выпускницы Академии художеств имени Репина Евы Хелки «Не верь»: выходящие из стены руки тянутся навстречу, но словно замирают, давая гостям возможность задуматься о своих мечтах и желаниях. На самых верхних этажах, в открытой мансарде, расположились работы Ольги Аксёновой и Артура Самофалова, чьи герои ищут точку опоры на пересечении реального и вымышленного миров.

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В резиденции Hideout искусство галереи «Триумф» украсило зону ресепшн: сейчас там можно увидеть скульптуры Кати Емельяновой. А в светлые интерьеры идеально вписались работы Бриса Эссо и Ольги Аксёновой. Арт-коллаборация продлится до 12 марта.

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