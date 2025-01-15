Зеленодольск получит звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин объявил о присвоении Зеленодольску и еще семи городам звания «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба Кремля.

Почетное звание присваивается за значительный вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне. В городах, получивших этот статус, устанавливают памятные стелы с изображением герба.

Зеленодольск стал одним из восьми городов, пополнивших список населенных пунктов с этим званием наряду с Курганом, Верхней Пышмой, Ишимбаем, Ковровом, Миассом, Ленинск-Кузнецким и Салехардом.

По словам президента, в годы Великой Отечественной войны в Зеленодольске было построено 139 кораблей и создано более 4 млн артиллерийских снарядов.

Всего на сегодняшний день звание «Город трудовой доблести» носят 63 российских города.

Анар Зейналов