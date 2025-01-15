Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зеленодольск получит звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин объявил о присвоении Зеленодольску и еще семи городам звания «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба Кремля.

Почетное звание присваивается за значительный вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне. В городах, получивших этот статус, устанавливают памятные стелы с изображением герба.

Зеленодольск стал одним из восьми городов, пополнивших список населенных пунктов с этим званием наряду с Курганом, Верхней Пышмой, Ишимбаем, Ковровом, Миассом, Ленинск-Кузнецким и Салехардом.

По словам президента, в годы Великой Отечественной войны в Зеленодольске было построено 139 кораблей и создано более 4 млн артиллерийских снарядов.

Всего на сегодняшний день звание «Город трудовой доблести» носят 63 российских города.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...