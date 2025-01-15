Антонов Анатолий Иванович

Родился 15 мая 1955 года в Омске. Окончил факультет международных экономических отношений МГИМО (1978).

С 1978 года — в системе Министерства иностранных дел СССР. В 1995–1998 годах — заместитель директора департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России. С 1998 по 2002 год — заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. В 2002–2004 годах — посол по особым поручениям МИДа. С мая 2004 по февраль 2011 года возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения МИДа. С 2 февраля 2011 года — заместитель министра обороны РФ, курировал вопросы международного военного сотрудничества. С 28 декабря 2016 года — заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, курировал вопросы военно-политической безопасности. С августа 2017 по октябрь 2024 года работал послом России в США.

Кандидат экономических наук, доктор политических наук, тема диссертации — «Контроль над ядерными вооружениями как фактор обеспечения национальной и международной безопасности». Награжден орденами «За военные заслуги», Дружбы, двумя орденами Почета, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, медалями.