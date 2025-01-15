Motorola представила смартфон Moto G Power 2025 с защитой от жары и мороза

Компания Motorola представила новые смартфоны Moto G 2025 и Moto G Power 2025. В последней модели имеется система защиты от низких и высоких температур. Новинки поступят в продажу в январе и феврале по цене соответственно $199,99 и $299,99.

У младшей модели Moto G 2025 экран 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 кд/м2. Устройство обладает основной камерой на 50 Мп, камерой для макросъемки на 2 Мп и фронтальной камерой на 16 Мп. Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 6300, устройство работает на операционной системе Android 15.

У старшей Moto G Power 2025 6,8-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 кд/м2, а также основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией, широкоугольная камера на 8 Мп и фронтальная — на 16 Мп. Смартфон выдерживает температуры в диапазоне от -20° до +60°С и влажность до 95%.

Евгений Федуненко