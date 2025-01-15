Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Запрещенная в РФ Meta сокращает 3,6 тыс. неэффективных сотрудников

Компания Meta (деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена) планирует сократить на 5% численность сотрудников по всему миру, то есть уволить около 3,6 тыс. человек. При этом уволены будут преимущественно те сотрудники, у которых низкие показатели эффективности. Как сообщает агентство Bloomberg, об этих планах говорится в письме, направленном Марком Цукербергом сотрудникам. Агентству удалось ознакомиться с содержанием этого письма, и в корпорации подтвердили планы сокращений.

В письме господин Цукерберг, в частности, сообщает, что компания ожидает «напряженного года» и он хочет, чтобы «в наших командах были лучшие люди», поэтому предполагается сокращать «низкоэффективных сотрудников быстрее». Затем в течение 2025 года планируется набрать новых сотрудников с более высокими показателями. Все увольняемые получат «щедрые выходные пособия». Это не самое масштабное сокращение кадров в корпорации за последние годы. Так, в 2022 и 2023 годах было сокращено более 21 тыс. сотрудников, или почти четверть общего штата.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...