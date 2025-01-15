Запрещенная в РФ Meta сокращает 3,6 тыс. неэффективных сотрудников

Компания Meta (деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена) планирует сократить на 5% численность сотрудников по всему миру, то есть уволить около 3,6 тыс. человек. При этом уволены будут преимущественно те сотрудники, у которых низкие показатели эффективности. Как сообщает агентство Bloomberg, об этих планах говорится в письме, направленном Марком Цукербергом сотрудникам. Агентству удалось ознакомиться с содержанием этого письма, и в корпорации подтвердили планы сокращений.

В письме господин Цукерберг, в частности, сообщает, что компания ожидает «напряженного года» и он хочет, чтобы «в наших командах были лучшие люди», поэтому предполагается сокращать «низкоэффективных сотрудников быстрее». Затем в течение 2025 года планируется набрать новых сотрудников с более высокими показателями. Все увольняемые получат «щедрые выходные пособия». Это не самое масштабное сокращение кадров в корпорации за последние годы. Так, в 2022 и 2023 годах было сокращено более 21 тыс. сотрудников, или почти четверть общего штата.

Алена Миклашевская