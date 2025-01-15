Новак Джокович установил рекорд по количеству матчей на турнирах Большого шлема

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович, который на данный момент занимает 7-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), установил рекорд по количеству матчей, проведенных на турнирах Большого шлема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Новак Джокович

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии с португальцем Жайме Фарией, которую 37-летний серб сегодня выиграл в Мельбурне со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2, стала для него 430-м матчем на мейджорах, и, таким образом, он опередил швейцарца Роджера Федерера, у которого их 429. Третьим игроком, преодолевшим отметку 400 матчей на турнирах Большого шлема, является американка Серена Уильямс (423), которая, как и Федерер, уже завершила свою карьеру.

Напомним, что Джокович владеет несколькими другими теннисными рекордами. В частности, он выиграл на турнирах Большого шлема 24 титула и провел на первом месте мировой классификации 428 недель. В третьем круге Australian Open он встретится с 25-й ракеткой мира 24-летним чехом Томашем Махачем, которому уступил одну из двух предыдущих встреч, сыгранную в прошлом году на грунтовом турнире в Женеве.

Подробнее о рекордах Новака Джоковича — в материале «Ъ» «Самый жадный до рекордов»

Евгений Федяков