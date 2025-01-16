Повышение в правах

Вступил в должность новый директор одного из наиболее уважаемых и богатых художественных музеев мира — Музея истории искусств в Вене. Им стал американец Джонатан Файн. Австрия, несмотря на свое не самое центральное положение на геополитической карте, с культурной точки зрения — все еще имперская столица, законодательница прежде всего музыкальных и музейных мод. О новом игроке на этой сцене рассказывает художественный обозреватель “Ъ” Кира Долинина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От Джонатана Файна ждут красивых суждений не только по части истории искусства, но и по части права

Фото: ROLAND SCHLAGER / APA-PictureDesk / AFP От Джонатана Файна ждут красивых суждений не только по части истории искусства, но и по части права

Фото: ROLAND SCHLAGER / APA-PictureDesk / AFP

Венский Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum, KHM) — музей старый, богатый, построен на великих императорских коллекциях и хотя бы по этим трем пунктам входит в безусловный топ-10 главных музеев мира. В последние годы он еще и появляется в новостях как один из основных игроков на поле супервыставок, выставок-блокбастеров, на которые приезжают зрители со всего мира. Вспомнить хотя бы приснопамятную выставку Питера Брейгеля (2018–2019): за чуть более чем три с половиной месяца ее посетило более 400 тыс. человек. После пандемии музей стабильно выдает отменные временные экспозиции, последней из которых была отлично сочиненная выставка «Рембрандт — Хогстратен», которая, как это ни странно, стала первой выставкой великого голландца в Вене. Эти и многие другие события были придуманы и осуществлены при директорстве Сабины Хог, которая заступила на этот пост в 2009 году. Именно ее через 15 лет сменил Джонатан Файн.

То, что на место австрийского искусствоведа пришел американец, для европейских музеев не так и неожиданно. Правда, чаще всего ротация происходит внутри Европы. Например, в 2015 году министр культуры Италии придумал дать новых «superdirettori» 20 крупнейшим итальянским музеям, и семь из них он пригласил из-за границы. Среди них был немецкий искусствовед-медиевист Айке Шмидт, который занял место ни много ни мало директора галереи Уффици. В 2017 году он выиграл конкурс на место директора KHM, однако, удивив всех, Шмидт внезапно отказался от этого почетного поста и остался в Италии: увлекся местной политикой. В 2022 году венский музей объявил новый конкурс, проведенный по всем правилам — с учетом равных возможностей для претендентов по полу и гражданству,— который и выиграл у 19 кандидатов Джонатан Файн.

С одной стороны, тут есть институциональная логика — в 2021 году Файн возглавил Всемирный музей (Weltmuseum, бывший Этнографический), одно из трех собраний, составляющих венскую Ассоциацию музеев (третьим является Театральный музей). Его переход в KHM явно приведет к разрастанию горизонтальных связей внутри этого триумвирата, отчего посетители могут только выиграть. А вот более глубокое изучение бэкграунда Файна заставляет задать вопросы. Первая и наиболее фундированная его профессия — юрист: Чикагский университет, Кембридж (Великобритания), степень магистра Стэнфорда и степень доктора права Йельского университета. Занимался он в том числе спорными территориями в Африке, судебными разбирательствами по правам человека и конституционными вопросами в судах США. Дело серьезное. Но вот вдруг — отскок в сторону: в 2020 году он защищает диссертацию по истории искусства в Принстоне. Тема связана с искусством Западного Камеруна в доколониальном и колониальном контекстах XIX и начала XX веков. До защиты — несколько очень почетных стипендий, а уже в 2021 году он директор своего первого музея в Вене.

Если послушать официальное представление видения будущего музея, которое было представлено на инаугурационной пресс-конференции, то там почти ничего нового: вряд ли кого-то поразят слова о том, что музеи должны стать «более открытыми, доступными и блистательными». Но вот то, каким образом он собирается этого достичь, впечатляет: «открытость, улучшение доступности и укрепление научного совершенства» — краеугольные камни представленного сегодня плана ремастеринга. Давно мы не слышали от директоров музеев, что наука поставлена во главу плана развития. Для Файна «музеи — это научные "средства массовой информации". Имея гораздо больший охват, чем университеты, они обладают потенциалом сделать сложный контент доступным для широкой аудитории». Отсюда — вакансии и стажировки для молодых исследователей, отсюда акцент на сложносочиненные выставки в будущем, отсюда концептуальное сращивание трех музеев ассоциации, которое позволит работать над оригинальными проектами.

Ближайший подарок зрителям: «Арчимбольдо — Бассано — Брейгель. Времена природы» (с 11 марта). В конце сентября — обязательное введение в широкий научный оборот очередной забытой женщины-художницы: выставка Микаэлины Вотье, фламандской художницы эпохи барокко (1613/18–1689). С 25 марта Всемирный музей Вены совершит экскурсию по 3000-летней истории брюк («Кто носит брюки?»). А с 28 мая тот же музей на выставке «Колониализм на подоконнике» бросит «взгляд на десять наших самых популярных комнатных и балконных растений на протяжении столетий, чья естественная среда обитания находится за пределами Европы». Про Африку и деколонизацию произведений искусства, кроме оригинальной игры с комнатными растениями, в ближайших планах пока ни слова. Однако вполне может быть, что юрист на посту директора художественного музея в нынешнее время реституций и судов вокруг них окажется вполне уместен. В данном случае это никем и не оспаривается: искусствоведческая диссертация в Принстоне — залог того, что директором KHM стал не очередной эффективный менеджер или профессиональный чиновник, которые музеям такого ранга категорически противопоказаны, а профессионал высокого класса.

Кира Долинина