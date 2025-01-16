Повышение в правах
Новым директором Kunsthistorisches Museum стал Джонатан Файн
Вступил в должность новый директор одного из наиболее уважаемых и богатых художественных музеев мира — Музея истории искусств в Вене. Им стал американец Джонатан Файн. Австрия, несмотря на свое не самое центральное положение на геополитической карте, с культурной точки зрения — все еще имперская столица, законодательница прежде всего музыкальных и музейных мод. О новом игроке на этой сцене рассказывает художественный обозреватель “Ъ” Кира Долинина.
От Джонатана Файна ждут красивых суждений не только по части истории искусства, но и по части права
Фото: ROLAND SCHLAGER / APA-PictureDesk / AFP
Венский Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum, KHM) — музей старый, богатый, построен на великих императорских коллекциях и хотя бы по этим трем пунктам входит в безусловный топ-10 главных музеев мира. В последние годы он еще и появляется в новостях как один из основных игроков на поле супервыставок, выставок-блокбастеров, на которые приезжают зрители со всего мира. Вспомнить хотя бы приснопамятную выставку Питера Брейгеля (2018–2019): за чуть более чем три с половиной месяца ее посетило более 400 тыс. человек. После пандемии музей стабильно выдает отменные временные экспозиции, последней из которых была отлично сочиненная выставка «Рембрандт — Хогстратен», которая, как это ни странно, стала первой выставкой великого голландца в Вене. Эти и многие другие события были придуманы и осуществлены при директорстве Сабины Хог, которая заступила на этот пост в 2009 году. Именно ее через 15 лет сменил Джонатан Файн.
То, что на место австрийского искусствоведа пришел американец, для европейских музеев не так и неожиданно. Правда, чаще всего ротация происходит внутри Европы. Например, в 2015 году министр культуры Италии придумал дать новых «superdirettori» 20 крупнейшим итальянским музеям, и семь из них он пригласил из-за границы. Среди них был немецкий искусствовед-медиевист Айке Шмидт, который занял место ни много ни мало директора галереи Уффици. В 2017 году он выиграл конкурс на место директора KHM, однако, удивив всех, Шмидт внезапно отказался от этого почетного поста и остался в Италии: увлекся местной политикой. В 2022 году венский музей объявил новый конкурс, проведенный по всем правилам — с учетом равных возможностей для претендентов по полу и гражданству,— который и выиграл у 19 кандидатов Джонатан Файн.
С одной стороны, тут есть институциональная логика — в 2021 году Файн возглавил Всемирный музей (Weltmuseum, бывший Этнографический), одно из трех собраний, составляющих венскую Ассоциацию музеев (третьим является Театральный музей). Его переход в KHM явно приведет к разрастанию горизонтальных связей внутри этого триумвирата, отчего посетители могут только выиграть. А вот более глубокое изучение бэкграунда Файна заставляет задать вопросы. Первая и наиболее фундированная его профессия — юрист: Чикагский университет, Кембридж (Великобритания), степень магистра Стэнфорда и степень доктора права Йельского университета. Занимался он в том числе спорными территориями в Африке, судебными разбирательствами по правам человека и конституционными вопросами в судах США. Дело серьезное. Но вот вдруг — отскок в сторону: в 2020 году он защищает диссертацию по истории искусства в Принстоне. Тема связана с искусством Западного Камеруна в доколониальном и колониальном контекстах XIX и начала XX веков. До защиты — несколько очень почетных стипендий, а уже в 2021 году он директор своего первого музея в Вене.
Если послушать официальное представление видения будущего музея, которое было представлено на инаугурационной пресс-конференции, то там почти ничего нового: вряд ли кого-то поразят слова о том, что музеи должны стать «более открытыми, доступными и блистательными». Но вот то, каким образом он собирается этого достичь, впечатляет: «открытость, улучшение доступности и укрепление научного совершенства» — краеугольные камни представленного сегодня плана ремастеринга. Давно мы не слышали от директоров музеев, что наука поставлена во главу плана развития. Для Файна «музеи — это научные "средства массовой информации". Имея гораздо больший охват, чем университеты, они обладают потенциалом сделать сложный контент доступным для широкой аудитории». Отсюда — вакансии и стажировки для молодых исследователей, отсюда акцент на сложносочиненные выставки в будущем, отсюда концептуальное сращивание трех музеев ассоциации, которое позволит работать над оригинальными проектами.
Ближайший подарок зрителям: «Арчимбольдо — Бассано — Брейгель. Времена природы» (с 11 марта). В конце сентября — обязательное введение в широкий научный оборот очередной забытой женщины-художницы: выставка Микаэлины Вотье, фламандской художницы эпохи барокко (1613/18–1689). С 25 марта Всемирный музей Вены совершит экскурсию по 3000-летней истории брюк («Кто носит брюки?»). А с 28 мая тот же музей на выставке «Колониализм на подоконнике» бросит «взгляд на десять наших самых популярных комнатных и балконных растений на протяжении столетий, чья естественная среда обитания находится за пределами Европы». Про Африку и деколонизацию произведений искусства, кроме оригинальной игры с комнатными растениями, в ближайших планах пока ни слова. Однако вполне может быть, что юрист на посту директора художественного музея в нынешнее время реституций и судов вокруг них окажется вполне уместен. В данном случае это никем и не оспаривается: искусствоведческая диссертация в Принстоне — залог того, что директором KHM стал не очередной эффективный менеджер или профессиональный чиновник, которые музеям такого ранга категорически противопоказаны, а профессионал высокого класса.