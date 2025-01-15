Татарстанский психолог, обвиненный в сексуальном насилии, закрыл страницы в соцсетях

Татарстанский психолог Марсель Сультеев закрыл ряд страниц в соцсетях после обвинения в домогательствах и сексуальном насилии. С сайта специалиста теперь нельзя перейти в два Telegram-канала, YouTube-канал и одну из запрещенных соцсетей, где у него было 500 тыс. подписчиков.

Сайт психолога, группу ВКонтакте, канал на Rutube и страницу в «Одноклассниках» пока не закрыли. По данным сайта специалиста, Марсель Сультеев предлагал клиентам авторскую методику работы с подсознанием. Стоимость одной консультации составляет 50 тыс. руб.

Mash сообщил, что три клиентки Марселя Сультеева обвинили мужчину в домогательствах и принуждению к действия сексуального характера. Одна из потерпевших рассказала, что психолог просил у нее видео сексуальных действий с членами ее семьи. Она также обвинила Марселя Сультеева в сексуальном насилии. Другая женщина рассказала, что психолог угрожал, что она станет инвалидом, если откажет ему в действиях сексуального характера. Сообщается, что СК проводит проверку по ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и двум фактам мошенничества.

Диана Соловьёва