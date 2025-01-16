В Перми на месте бывшего тубдиспансера построят жилой дом

Новый владелец бывшего здания противотуберкулезного диспансера на ул. Лукоянова, 33 планирует строительство жилого дома на его месте. В Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации указано, что ООО СЗ «Пермь-девелопмент», соучредителем которого является Ерем Сафарян (владелец бывшего гастронома на ул. Сибирской, 50 и бывшего конезавода №9), получило положительное заключение экспертизы на проект жилого дома по ул. Лукоянова, 33. Новостройка будет иметь встроенные помещения общественного назначения. Заключение экспертизы датировано 10 января.

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В августе 2022 года бизнесмен Ерем Сафарян купил на торгах краевого минимущества за 23,2 млн руб. бывшее здание противотуберкулезного диспансера на ул. Лукоянова, 33 в Перми. Здание тубдиспансера имеет площадь 686 кв. м, площадь участка под ним насчитывает 3,3 тыс. кв. м. Недвижимость находится в окружении малоэтажных жилых домов.

Согласно данным Kartoteka.ru, ООО «Пермь-девелопмент» зарегистрирована осенью 2023 года. Соучредителями компании на паритетных началах значатся Иван Леонов (он же директор ООО) и Ерем Сафарян. Господину Леонову, помимо долей в «Пермь-девелопмент», принадлежит 40% в ООО СЗ «Лядовская МЛ», эта компания планирует жилую застройку в Запруде, возле ЖК «Вишневый». Ерем Сафарян — единственный учредитель и директор строительного ООО «Строй-Приоритет». Также владеет ООО «Гастроном №10», управляющим торговым помещением на ул. Сибирской, 50. Эту недвижимость господин Сафарян в 2021 году купил у ГК «ЭКС» бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова. Раньше там располагался один из первых магазинов уже не существующей сети «Семья», а сейчас работает «Магнит». Ерему Сафаряну принадлежит ООО «ГУМ», тоже зарегистрированное на ул. Сибирской, 50. В 2024 году бизнесмен выиграл на торгах регионального минимущества комплекс бывшего конезавода №9 в поселке Горный.