Богдана Кулаковски ждут в Ярославле в феврале

10 января на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю одиннадцатилетнего Богдана Кулаковски из Московской области («Узлы мечты», Инна Кравченко). У мальчика родовое повреждение левого плечевого сплетения, движения в парализованной руке сильно ограничены. Чтобы спасти Богдана, нужно провести операцию и курс реабилитации. Рады сообщить: вся необходимая сумма (703 366 руб.) собрана. Родители Богдана благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Богдан Кулаковски

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Богдан Кулаковски

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 10 января 11 359 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Алтай», «Ямал», «Красноярск», а также 132 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 19 детям на 39 183 787 руб.