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Коммерсантъ FM
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Богдана Кулаковски ждут в Ярославле в феврале

10 января на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю одиннадцатилетнего Богдана Кулаковски из Московской области («Узлы мечты», Инна Кравченко). У мальчика родовое повреждение левого плечевого сплетения, движения в парализованной руке сильно ограничены. Чтобы спасти Богдана, нужно провести операцию и курс реабилитации. Рады сообщить: вся необходимая сумма (703 366 руб.) собрана. Родители Богдана благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Богдан Кулаковски

Богдан Кулаковски

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Богдан Кулаковски

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 10 января 11 359 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Алтай», «Ямал», «Красноярск», а также 132 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 19 детям на 39 183 787 руб.

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