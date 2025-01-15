Дело о похищении человека в Туймазинском районе направили в суд

Туймазинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении троих жителей Октябрьского, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

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По версии следствия, в январе прошлого года обвиняемые, применяя силу, похитили незнакомого жителя города, сломали его телефон, и отвезли его на территорию металлобазы. Один из фигурантов уголовного дела, используя молоток, избил потерпевшего и ампутировал ухо.

Обвиняемые не признали вину.

Майя Иванова