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Полиция установила участников уличного избиения в Рыбинске

Полиция Рыбинска установила участников конфликта на улице Моторостроителей, в ходе которого двое местных жителей 2006 и 2010 годов рождения избили мужчину 1965 года рождения. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

О драке стало известно из видеозаписи, которая распространилась в социальных сетях. На ней видно, что между участниками ссоры около подъезда жилого дома происходит словесный конфликт. В его ходе пострадавший кинул два предмета в автомобиль, в котором находились молодые люди. После этого два местных жителя вышли из машины и нанесли удары сопернику в голову руками, а затем били его ногами и кинули в него теми же предметами.

Материалы переданы в следственные органы. Как сообщили в УМВД, для оценки тяжести травм назначена судебно-медицинская экспертиза. Полиция распространила запись, на которой участники конфликта приносят извинения избитому и всем жителям Рыбинска.

«Вину свою признаю, раскаиваюсь, больше того не повторится»,— говорит один из участников.

Антон Голицын

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